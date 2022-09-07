Германия заявила о достижении предела в поставках оружия Украине

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт заявила о достижении предела в поставках оружия Украине

Германия достигла предела в поставках оружия Украине из запасов бундесвера. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт, ее слова передает РИА Новости.

Министр подчеркнула, что Берлин намерен продолжить поддержку Киева и уже передал «невероятно много» вооружений украинской стороне. «Но я говорю здесь также очень ясно: мы достигли тут предела», — добавила она.

«Мы продолжим поддерживать Украину, но всегда будем следить за тем, чтобы не было односторонних шагов со стороны Германии. С нами такого не будет», — заключила Ламбрехт. Она напомнила о важности координации действий в этой области с союзниками.

Ранее глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц на заседании бундестага по обсуждению бюджета заявил, что обещаниям канцлера Германии Олафа Шольца больше нельзя доверять, так как он их не выполняет. Он подчеркнул, что глава кабмина не выполнил обещание инвестировать в немецкую армию средства в размере более двух процентов от ВВП страны.