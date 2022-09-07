В бундестаге заявили о недоверии обещаниям Шольца

Лидер оппозиции ФРГ Фридрих Мерц заявил, что обещаниям Олафа Шольца больше нельзя доверять

Обещаниям канцлера Германии Олафа Шольца больше нельзя доверять, так как он их не выполняет. Об этом заявил глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц на заседании бундестага по обсуждению бюджета, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что глава кабмина не выполнил обещание инвестировать в немецкую армию средства в размере более двух процентов от ВВП страны. По его словам, вместо этого Шольц раз в год сокращает бюджет на эту сферу на 300 миллионов евро.

«Господин канцлер, к сожалению, вынуждены констатировать, что не можем доверять вашим обещаниям», — заключил Мерц.

Ранее Шольц заявил, что согласовал поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) для армии Украины с президентом США Джо Байденом. Он заверил, что полностью согласен с позицией американского главы государства по украинскому вопросу, как и другие государства «Большой семерки».