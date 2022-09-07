В бундестаге заявили о недоверии обещаниям Шольца
Обещаниям канцлера Германии Олафа Шольца больше нельзя доверять, так как он их не выполняет. Об этом заявил глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц на заседании бундестага по обсуждению бюджета, передает РИА Новости.
Политик подчеркнул, что глава кабмина не выполнил обещание инвестировать в немецкую армию средства в размере более двух процентов от ВВП страны. По его словам, вместо этого Шольц раз в год сокращает бюджет на эту сферу на 300 миллионов евро.
«Господин канцлер, к сожалению, вынуждены констатировать, что не можем доверять вашим обещаниям», — заключил Мерц.
Ранее Шольц заявил, что согласовал поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) для армии Украины с президентом США Джо Байденом. Он заверил, что полностью согласен с позицией американского главы государства по украинскому вопросу, как и другие государства «Большой семерки».