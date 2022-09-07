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В бундестаге заявили о недоверии обещаниям Шольца

Лидер оппозиции ФРГ Фридрих Мерц заявил, что обещаниям Олафа Шольца больше нельзя доверять
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Обещаниям канцлера Германии Олафа Шольца больше нельзя доверять, так как он их не выполняет. Об этом заявил глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц на заседании бундестага по обсуждению бюджета, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что глава кабмина не выполнил обещание инвестировать в немецкую армию средства в размере более двух процентов от ВВП страны. По его словам, вместо этого Шольц раз в год сокращает бюджет на эту сферу на 300 миллионов евро.

«Господин канцлер, к сожалению, вынуждены констатировать, что не можем доверять вашим обещаниям», — заключил Мерц.

Ранее Шольц заявил, что согласовал поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) для армии Украины с президентом США Джо Байденом. Он заверил, что полностью согласен с позицией американского главы государства по украинскому вопросу, как и другие государства «Большой семерки».

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Виктория Кондратьева
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