Шольц согласовал с Байденом поставки РСЗО Украине

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что согласовал с президентом США Байденом поставки РСЗО Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что согласовал поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) для армии Украины с президентом США Джо Байденом. Его слова передает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Я с самого начала сказал: мы не пойдем в одиночку и будем тесно координировать свои действия с нашими союзниками», — рассказал глава немецкого правительства. Он подчеркнул, что ситуация на данный момент динамичная.

Шольц уточнил, что Байден недавно описал свою позицию по поддержке Киева в интервью газете The New York Times. Он заверил, что полностью с ней согласен, как и другие государства «Большой семерки». «Мы поддерживаем Украину всем необходимым для самозащиты. В то же время мы должны предотвратить эскалацию, ведущую к войне между Россией и НАТО», — добавил канцлер.

Ранее стало известно, что Шольц в ходе переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сохранил негативную позицию по поставкам Киеву танков Leopard 2. Отмечалось, что переговоры политиков по этому вопросу были общими и неконкретными.