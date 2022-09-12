В Запорожье назвали условия перезапуска АЭС

Рогов: режим остановки 6 энергоблока Запорожской АЭС позволяет осуществить перезапуск

Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) могут вновь запустить, когда восстановят линии электропередач, а фронт отодвинут от Энергодара, заявил ТАСС член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Надеемся, что удастся перезапустить после отодвижения линии боевого соприкосновения и ремонта линии электропередачи», — сообщил Рогов.

Последний работавший энергоблок ЗАЭС остановили 11 сентября примерно в четыре часа утра по московскому времени. Отключение провели в мягком, безопасном режиме, сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

В тот же день глава Энергодара Александр Волга заявил, что перезапуск ЗАЭС — вопрос нескольких дней, но пока непонятно, будет ли возможность это сделать. Он также отметил, что электричество в Энергодар поступает реверсом из Мелитополя.