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В Энергодаре оценили сроки запуска Запорожской АЭС

Глава администрации Энергодара Волга заявил, что запуск ЗАЭС возможен за несколько дней

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Запуск Запорожской атомной электростанции — это вопрос нескольких дней, но пока непонятно, будет ли возможность это сделать, заявил глава администрации Энергодара Александр Волга. Его цитирует ТАСС.

11 сентября стало известно об остановке последнего работавшего энергоблока Запорожской АЭС. Отключение было произведено в безопасном режиме. За несколько дней до этого на электростанции была приостановлена работа пятого энергоблока. Шестой, последний энергоблок, работал после этого не на полную мощность.

«Сам по себе запуск данной энергосистемы на Запорожской атомной станции — это вопрос трех-четырех дней», — оценил сроки Волга.

Он также отметил, что в Энергодаре и близлежащих населенных пунктах есть электричество — оно поступает реверсом из Мелитополя.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что условием для запуска Запорожской АЭС станет прекращение обстрелов со стороны украинской армии.

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Алевтина Запольская
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