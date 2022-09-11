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Власти назвали условие запуска Запорожской АЭС

Член администрации Рогов назвал условием запуска Запорожской АЭС прекращение обстрелов

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал условия запуска энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение о возобновлении работы энергоблоков атомной станции может быть принято после прекращения обстрелов со стороны боевиков Зеленского и отодвигания линии фронта», — сказал представитель власти в разговоре с агентством. При соблюдении этих условий возможен ремонт поврежденных линий электропередачи и возобновление полноценной работы атомной станции, добавил он.

11 сентября стало известно об остановке шестого, последнего работавшего энергоблока ЗАЭС. Отмечалось, что отключение было проведено в мягком, безопасном режиме. За несколько дней до этого на электростанции была приостановлена работа пятого энергоблока. Шестой энергоблок после этого работал не на всю мощность.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 6 сентября опубликовало отчет по итогам миссии на ЗАЭС. В нем заявляется, что важно в срочном порядке прекратить обстрелы станции. Помимо того, агентство сочло необходимым создать вокруг объекта «зоны безопасности» для предотвращения «ядерного инцидента», который могут вызвать боевые действия.

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Олег Давыдов
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