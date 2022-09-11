Власти назвали условие запуска Запорожской АЭС

Член администрации Рогов назвал условием запуска Запорожской АЭС прекращение обстрелов

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал условия запуска энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение о возобновлении работы энергоблоков атомной станции может быть принято после прекращения обстрелов со стороны боевиков Зеленского и отодвигания линии фронта», — сказал представитель власти в разговоре с агентством. При соблюдении этих условий возможен ремонт поврежденных линий электропередачи и возобновление полноценной работы атомной станции, добавил он.

11 сентября стало известно об остановке шестого, последнего работавшего энергоблока ЗАЭС. Отмечалось, что отключение было проведено в мягком, безопасном режиме. За несколько дней до этого на электростанции была приостановлена работа пятого энергоблока. Шестой энергоблок после этого работал не на всю мощность.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 6 сентября опубликовало отчет по итогам миссии на ЗАЭС. В нем заявляется, что важно в срочном порядке прекратить обстрелы станции. Помимо того, агентство сочло необходимым создать вокруг объекта «зоны безопасности» для предотвращения «ядерного инцидента», который могут вызвать боевые действия.