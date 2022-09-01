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Шольц посчитал нужным продолжить разговор с Путиным

Канцлер Германии Шольц заявил, что важно продолжать переговоры с Путиным

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц считает, что важно продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в Эссене в ходе встречи с гражданами, передает ТАСС.

«Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. (...) Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю четко, что продолжу это делать», — отметил Шольц.

23 августа Олаф Шольц подчеркнул, что страны Запада никогда не признают результаты референдумов о присоединении территорий Украины к России. Кроме того, он исключил возможность «переговорных решений» по этому вопросу в будущем.

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Юлия Мискевич
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