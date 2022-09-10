Германия заявила о дальнейшей военной поддержке Украины

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что страна продолжит оказывать Украине военную помощь

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страна продолжит оказывать Украине военную помощь, в том числе путем поставок вооружений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал N-tv.

«В частности, благодаря нашим поставкам оружия теперь стало возможным освобождение отдельных городов. Вот почему нам необходимо сохранить поддержку за счет [поставок] вооружений в течение следующих нескольких месяцев», — сказала она. Глава МИД также не исключила поставку Украине западных танков.

Ранее Германия пообещала и дальше помогать Украине разминировать территории в бывших зонах боевых действий.

Бербок второй раз с начала спецоперации России на Украине прибыла в Киев. Она подчеркнула, что ее визит свидетельствует о поддержке Германией Украины.

