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Германия заявила о дальнейшей военной поддержке Украины

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что страна продолжит оказывать Украине военную помощь
Анналена Бербок

Анналена Бербок . Фото: Dado Ruvic / Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страна продолжит оказывать Украине военную помощь, в том числе путем поставок вооружений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал N-tv.

«В частности, благодаря нашим поставкам оружия теперь стало возможным освобождение отдельных городов. Вот почему нам необходимо сохранить поддержку за счет [поставок] вооружений в течение следующих нескольких месяцев», — сказала она. Глава МИД также не исключила поставку Украине западных танков.

Ранее Германия пообещала и дальше помогать Украине разминировать территории в бывших зонах боевых действий.

Бербок второй раз с начала спецоперации России на Украине прибыла в Киев. Она подчеркнула, что ее визит свидетельствует о поддержке Германией Украины.

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Марина Совина
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