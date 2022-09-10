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Германия пообещала Украине дальнейшую помощь в разминировании

Глава МИД ФРГ Бербок пообещала Украине дальнейшую помощь в разминировании

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Германия пообещала и дальше помогать Украине разминировать территории в бывших зонах боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок.

«Помимо поставок оружия это важно для того, чтобы сделать жизнь людей на территориях, временно оккупированных российской армией, более безопасной», — отметила министр.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок второй раз с начала спецоперации России на Украине прибыла в Киев. Она подчеркнула, что ее визит свидетельствует о поддержке Германией Украины.

В Киеве глава МИД ФРГ проведет переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Из соображений безопасности остальная часть программы засекречена.

19 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что Германия поставляет Украине «очень, очень много оружия». По его словам, Киеву уже поставлены зенитные танки Gepard, а в скором времени планируются поставки артиллерийского радара Cobra и системы ПВО Iris-T.

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Виктория Кондратьева
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