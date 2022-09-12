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Германия и Польша захотели ремонтировать военную технику Украины

Politico: Германия и Польша начали вести переговоры по созданию центра ремонта техники ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Берлин и Варшава начали вести переговоры по созданию центра технического обслуживания военной техники Украины, рассказала изданию Politico министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

По ее словам, ФРГ ведет «очень конкретные» переговоры с Варшавой о создании центра техобслуживания военной техники в восточной Польше. Целью этого центра станет быстрей ремонт поставленного Киеву Западом оружия, такого как гаубицы.

При этом ранее Ламбрехт заявляла, что Германия достигла предела в поставках оружия Украине из запасов бундесвера. Она отметила, что Берлин намерен продолжить поддержку Киева и уже передал «невероятно много» вооружений украинской стороне.

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Василий Мека
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