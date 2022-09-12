Энергодару предрекли замерзание из-за остановки ЗАЭС

Член запорожской администрации Рогов: Энергодар может замерзнуть из-за остановки ЗАЭС

Из-за остановки Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) без отопления может остаться практически весь Энергодар. Такой вариант в эфире Первого канала предрек член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, город с населением более 40 тысяч человек «всегда отапливался прежде всего атомной станцией».

«То есть побочным продуктом производства был горячий пар и его можно было использовать для отопления всего города. Сейчас как минимум четыре микрорайона города, то есть, по сути, почти весь город у нас под вопросом по отоплению. То есть если атомная станция не работает, город может замерзнуть», — пояснил он.

11 сентября стало известно об остановке последнего работавшего энергоблока Запорожской АЭС. В тот же день глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что на перезапуск электростанции уйдет несколько дней, но пока непонятно, будет ли возможность это сделать. При этом он отметил, что электричество в населенный пункт поступает реверсом из Мелитополя.

Позднее Владимир Рогов заявил, что ЗАЭС могут вновь запустить, когда линии электропередач будут восстановлены, а фронт — отодвинут от Энергодара.