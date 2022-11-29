В Кремле порассуждали о готовности Киева к переговорам с Москвой

Песков заявил, что у Киева должна быть готовность обсуждать требования Москвы

У Киева должна быть политическая воля и готовность обсуждать озвученные Москвой требования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Ну, это должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, какие условия должна выполнить Украина, чтобы начались переговоры с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ряд условий, выполнение которых должно прекратить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права». Его новыми требованиями стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.

Позднее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер оценил вероятность перемирия на Украине. По словам главы государства, в текущих условиях оно маловероятно.