Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:21, 29 ноября 2022Россия

В Кремле порассуждали о готовности Киева к переговорам с Москвой

Песков заявил, что у Киева должна быть готовность обсуждать требования Москвы

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

У Киева должна быть политическая воля и готовность обсуждать озвученные Москвой требования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Ну, это должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, какие условия должна выполнить Украина, чтобы начались переговоры с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ряд условий, выполнение которых должно прекратить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права». Его новыми требованиями стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.

Позднее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер оценил вероятность перемирия на Украине. По словам главы государства, в текущих условиях оно маловероятно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Кремле порассуждали о готовности Киева к переговорам с Москвой
Германия получит миллионы тонн газа из Катара
В двух областях Украины начались аварийные отключения света
В НАТО вернулись к идее передачи истребителей для ВСУ
Планировавший убить следователей по делу Галявиева признан невменяемым
Песков рассказал о реакции Путина на отставку Кудрина
На границе с Ростовской областью удар из HIMARS повредил железную дорогу
В Совфеде рекомендовали одобрить закон о запрете пропаганды ЛГБТ
В России перенесли запуск спутников «Экспресс»
Москвичи назвали желаемую сумму накоплений на 2023 год
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.