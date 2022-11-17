Зеленский получил сигналы о готовности России к переговорам

Президент Украины Зеленский получал сигналы от партнеров о готовности России к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил сигналы от союзников о желании России проводить прямые переговоры. Его слова приводит РИА Новости.

Общаясь с журналистами, украинский лидер заявил, что получал знаки от партнеров, которые показывали готовность России к диалогу с Украиной.

Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, [президент России Владимир] Путин хочет прямых переговоров. И я сказал: мы предложим публичную форму Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский добавил, что не хочет проведения переговоров с Россией «за кулисами».

Условия Зеленского

Украинский лидер в ходе выступления по видеосвязи на саммите G20 заявил, что Киеву необходимы новые и эффективные гарантии безопасности, возвращение к Минским соглашениям невозможно. В связи с этим он выдвинул ряд условий.

Новыми требованиями Зеленского стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки. Также президент Украины призвал восстановить «радиационную безопасность» в отношении Запорожской АЭС, ввести ценовые ограничения на российские энергоресурсы и расширить инициативу по экспорту зерна.

Реакция России

Комментируя требования Зеленского, депутат Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) Владимир Поляков заявил, что предложенная Зеленским «формула мира» является нежизнеспособной, и его предложения никаким образом не повлияет на завершение боевых действий.

По мнению депутата, лидер Украины решил предложить такие условия и возобновить переговоры с Россией после встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Одна из главных задач, поставленных перед Зеленским, заключалась в том, чтобы внешне выглядеть более договороспособным. Хотя ранее он говорил, что никаких прямых переговоров с Россией вести не будет Владимир Поляков депутат Народного совета ЛНР

При этом глава Чечни Рамзан Кадыров назвал условия Зеленского смешными. Чеченский лидер предложил Киеву свои условия, среди которых признание ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма и Севастополя частью России.

По его словам, до этих пор он считает неприемлемым «даже заикаться о переговорах». Кадыров подчеркнул, что, если специальная военная операция завершится не на озвученных им условиях, то в Чечне найдутся добровольцы, которые заставят ответить «бандеровских фашистов и шайтанов за каждую каплю крови».