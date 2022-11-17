Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:14, 17 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский получил сигналы о готовности России к переговорам

Президент Украины Зеленский получал сигналы от партнеров о готовности России к переговорам

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил сигналы от союзников о желании России проводить прямые переговоры. Его слова приводит РИА Новости.

Общаясь с журналистами, украинский лидер заявил, что получал знаки от партнеров, которые показывали готовность России к диалогу с Украиной.

Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, [президент России Владимир] Путин хочет прямых переговоров. И я сказал: мы предложим публичную форму

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Зеленский добавил, что не хочет проведения переговоров с Россией «за кулисами».

Условия Зеленского

Украинский лидер в ходе выступления по видеосвязи на саммите G20 заявил, что Киеву необходимы новые и эффективные гарантии безопасности, возвращение к Минским соглашениям невозможно. В связи с этим он выдвинул ряд условий.

Материалы по теме:
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022
«Украину цинично используют» Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
«Украину цинично используют»Когда Россия начнет переговоры с Киевом и каким она видит будущее украинского народа?
30 июля 2022
«Спасти человечество от ада» О чем не договорились мировые лидеры на Генеральной Ассамблее ООН
«Спасти человечество от ада»О чем не договорились мировые лидеры на Генеральной Ассамблее ООН
27 сентября 2022

Новыми требованиями Зеленского стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки. Также президент Украины призвал восстановить «радиационную безопасность» в отношении Запорожской АЭС, ввести ценовые ограничения на российские энергоресурсы и расширить инициативу по экспорту зерна.

Реакция России

Комментируя требования Зеленского, депутат Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) Владимир Поляков заявил, что предложенная Зеленским «формула мира» является нежизнеспособной, и его предложения никаким образом не повлияет на завершение боевых действий.

Материалы по теме:
Не договорились. Что стоит за обострением армяно-азербайджанского конфликта и кому выгодно продолжение войны за Карабах?
Не договорились.Что стоит за обострением армяно-азербайджанского конфликта и кому выгодно продолжение войны за Карабах?
5 октября 2022
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022

По мнению депутата, лидер Украины решил предложить такие условия и возобновить переговоры с Россией после встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Одна из главных задач, поставленных перед Зеленским, заключалась в том, чтобы внешне выглядеть более договороспособным. Хотя ранее он говорил, что никаких прямых переговоров с Россией вести не будет

Владимир Поляков депутат Народного совета ЛНР

При этом глава Чечни Рамзан Кадыров назвал условия Зеленского смешными. Чеченский лидер предложил Киеву свои условия, среди которых признание ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма и Севастополя частью России.

Материалы по теме:
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России. Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
«На зону вы уже не вернетесь» Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
«На зону вы уже не вернетесь»Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
28 октября 2022

По его словам, до этих пор он считает неприемлемым «даже заикаться о переговорах». Кадыров подчеркнул, что, если специальная военная операция завершится не на озвученных им условиях, то в Чечне найдутся добровольцы, которые заставят ответить «бандеровских фашистов и шайтанов за каждую каплю крови».

Крах однополярного мира
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский получил сигналы о готовности России к переговорам
Республиканцы отобрали у демократов контроль над палатой представителей
В Турции назвали Зеленского надоевшим Западу
Канада выделит военную помощь Украины на миллионы долларов
Небензя обвинил Запад в приписывании себе заслуг в вывозе российских удобрений
В США допустили переход украинского конфликта на территорию НАТО
В России задумали отменить налоговую льготу
Илон Маск определился с преемником на посту гендиректора Tesla
Девушка решила ходить на свидания с тремя мужчинами сразу без их ведома
В США выставили на продажу дом бывшей жены Трампа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.