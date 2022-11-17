Зеленский получил сигналы о готовности России к переговорам
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил сигналы от союзников о желании России проводить прямые переговоры. Его слова приводит РИА Новости.
Общаясь с журналистами, украинский лидер заявил, что получал знаки от партнеров, которые показывали готовность России к диалогу с Украиной.
Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, [президент России Владимир] Путин хочет прямых переговоров. И я сказал: мы предложим публичную форму
Зеленский добавил, что не хочет проведения переговоров с Россией «за кулисами».
Условия Зеленского
Украинский лидер в ходе выступления по видеосвязи на саммите G20 заявил, что Киеву необходимы новые и эффективные гарантии безопасности, возвращение к Минским соглашениям невозможно. В связи с этим он выдвинул ряд условий.
Новыми требованиями Зеленского стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки. Также президент Украины призвал восстановить «радиационную безопасность» в отношении Запорожской АЭС, ввести ценовые ограничения на российские энергоресурсы и расширить инициативу по экспорту зерна.
Реакция России
Комментируя требования Зеленского, депутат Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) Владимир Поляков заявил, что предложенная Зеленским «формула мира» является нежизнеспособной, и его предложения никаким образом не повлияет на завершение боевых действий.
По мнению депутата, лидер Украины решил предложить такие условия и возобновить переговоры с Россией после встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Одна из главных задач, поставленных перед Зеленским, заключалась в том, чтобы внешне выглядеть более договороспособным. Хотя ранее он говорил, что никаких прямых переговоров с Россией вести не будет
При этом глава Чечни Рамзан Кадыров назвал условия Зеленского смешными. Чеченский лидер предложил Киеву свои условия, среди которых признание ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма и Севастополя частью России.
По его словам, до этих пор он считает неприемлемым «даже заикаться о переговорах». Кадыров подчеркнул, что, если специальная военная операция завершится не на озвученных им условиях, то в Чечне найдутся добровольцы, которые заставят ответить «бандеровских фашистов и шайтанов за каждую каплю крови».