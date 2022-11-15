В ЛНР прокомментировали предложение Зеленского о «формуле мира»

Депутат Народного совета Луганской народной республики (ЛНР) Владимир Поляков заявил, что предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира» является нежизнеспособной. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, предложение украинского лидера никаким образом не повлияет на завершение боевых действий. «Формула Зеленского нежизнеспособна точно так же, как и его обещания выполнить Минские договоренности», — заявил он.

Депутат считает, что глава Украины решил предложить «формулу мира» и возобновить переговоры с Россией после встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. «Одна из главных задач, поставленных перед Зеленским, заключалась в том, чтобы внешне выглядеть более договороспособным. Хотя ранее он говорил, что никаких прямых переговоров с Россией вести не будет», — сказал Поляков.

По его мнению, Зеленского не интересует «достижение мира». Депутат считает, что украинский лидер тянет время. «Сценарий один — продолжение войны, так как в случае ее приостановки или заморозки финансирование со стороны Запада прекращается, и у граждан Украины возникнет масса вопросов к самому Зеленскому», — подчеркнул он.

Ранее украинский лидер выдвинул ряд условий, выполнение которых должно прекратить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права». Новыми требованиями Зеленского стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.

