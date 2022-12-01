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22:32, 1 декабря 2022Мир

Макрон пообещал не давить на Украину в вопросе переговоров с Россией

Макрон заявил, что Франция и США не будут давить на Киев для начала переговоров с Россией
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Aurelien Morissard / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с лидером США Джо Байденом пообещал, что Париж и Вашингтон не будут оказывать давление на Киев, заставляя его пойти на переговоры с Россией, сообщает РИА Новости.

«Мы никогда не будем давить на Украину с тем, чтобы она пошла на компромисс, который будет для нее неприемлем. Если мы хотим добиться устойчивого мира, мы должны уважать украинцев и тот факт, что они сами должны выбрать условия и момент для переговоров», — заявил французский лидер.

Ранее Байден рассказал, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о завершении специальной военной операции (СВО) на Украине, если тот примет такое решение. При этом он уточнил, что не планирует контактов с российским политиком в ближайшем будущем.

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Марина Совина
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