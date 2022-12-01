Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным по Украине

Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным о завершении СВО на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о завершении специальной военной операции (СВО) на Украине, если тот примет такое решение, пишет РИА Новости.

На совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, он уточнил, что не планирует контактов с российским политиком в ближайшем будущем. Он также добавил, что переговоры с Москвой состоятся только при консультациях с НАТО, не на самостоятельной основе.

«Я готов поговорить с господином Путиным, если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец войне», — подчеркнул Байден.

В октябре обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус призвал администрацию президента США прислушаться к президенту России. По мнению журналиста, Байден должен показать, что США не стремятся к уничтожению России и хотят избежать прямого военного конфликта.