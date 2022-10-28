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08:36, 28 октября 2022Интернет и СМИ

В США призвали Байдена начать переговоры с Путиным

Обозреватель Washington Post Игнатиус призвал Байдена к переговорам с Путиным

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус в своей новой статье призвал администрацию президента США Джо Байдена прислушаться к президенту России Владимиру Путину.

Также журналист указал на то, что Вашингтону необходимо начать переговоры с Москвой. «Необходимость больших дипломатических усилий между Россией и Соединенными Штатами очевидна. Но она должна быть сосредоточена на предотвращении катастрофического сценария между двумя странами», — считает он.

По мнению Игнатиуса, Байден должен показать, что США не стремятся к уничтожению России и хотят избежать прямого военного конфликта. Также автор статьи напомнил, что в преддверии конфликта на Украине президент России требовал от Запада гарантий безопасности. «Для того, чтобы конфликт на Украине не перерос в нечто гораздо худшее необходимо срочно начать переговоры», — заключил обозреватель.

Ранее Владимир Путин обратился к жителям европейских стран со словами «Не верьте тому, что Россия является вашим врагом или противником. Россия — ваш друг». Он отметил, что Москва на протяжении десятилетий делала все и готова делать в будущем для того, чтобы укреплять отношения с западными партнерами.

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Екатерина Подвигина
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