Путин обратился к жителям Запада со словами «Россия — ваш друг»

Путин призвал жителей Запада бороться за повышение зарплат и назвал Россию их другом

Президент России Владимир Путин обратился к жителям стран Запада с призывом бороться за повышение зарплат. Глава государства высказался в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Не верьте тому, что Россия является вашим врагом или противником. Россия — ваш друг», — заверил западных граждан российский президент. Он отметил, что Москва на протяжении десятилетий делала все и готова делать в будущем для того, чтобы укреплять отношения с западными партнерами.

При этом глава государства отметил, что призыв к борьбе за повышение зарплат относится и к российским гражданам.

Ранее Путин обвинил страны Европейского союза (ЕС) в отсутствии субъектности. «Как разговаривать с партнером, если он по каждому вопросу звонит в «вашингтонский обком», чтобы спросить, что можно сделать, а что нельзя?» — высказался российский глава государства.