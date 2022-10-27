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20:45, 27 октября 2022Мир

Путин обратился к жителям Запада со словами «Россия — ваш друг»

Путин призвал жителей Запада бороться за повышение зарплат и назвал Россию их другом

Фото: Mathilda Khoo / Unsplash

Президент России Владимир Путин обратился к жителям стран Запада с призывом бороться за повышение зарплат. Глава государства высказался в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Не верьте тому, что Россия является вашим врагом или противником. Россия — ваш друг», — заверил западных граждан российский президент. Он отметил, что Москва на протяжении десятилетий делала все и готова делать в будущем для того, чтобы укреплять отношения с западными партнерами.

При этом глава государства отметил, что призыв к борьбе за повышение зарплат относится и к российским гражданам.

Ранее Путин обвинил страны Европейского союза (ЕС) в отсутствии субъектности. «Как разговаривать с партнером, если он по каждому вопросу звонит в «вашингтонский обком», чтобы спросить, что можно сделать, а что нельзя?» — высказался российский глава государства.

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Виктория Кондратьева
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