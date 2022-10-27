Путин осудил лидеров Европы за звонки в «вашингтонский обком»

Путин заявил о невозможности разговаривать с ЕС из-за их звонков в «вашингтонский обком»

Президент России Владимир Путин обвинил страны Европейского союза (ЕС) в отсутствии субъектности. Он осудил европейских лидеров за это в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Как разговаривать с партнером, если он по каждому вопросу звонит в «вашингтонский обком», чтобы спросить, что можно сделать, а что нельзя?» — высказался российский глава государства. Он отметил, что в жизни фактически так и происходит, и привел в пример события вокруг Сирии.

Путин рассказал, что в начале сирийских событий он проводил встречу с одним из европейских лидеров, в ходе которой была достигнута договоренность о дальнейших действиях. «От нас из Москвы он полетел в Вашингтон, вернулся в Париж — все забыто, как будто и не было, никаких договоренностей. Ну как разговаривать? О чем?» — возмутился президент.

Ранее Путин возмутился финансовой политикой США и других западных стран, которые сначала разрушили саму идею резервных валют, а затем в ответ на ввод российских войск на территорию Украины заморозили российские золотовалютные резервы.