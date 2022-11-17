Кремль высказался о переговорах с Киевом фразой «у них семь пятниц на неделе»

Пресс-секретарь Песков заявил, что украинские власти то ведут переговоры, то отказываются

У украинских властей «семь пятниц на неделе» — они то ведут переговоры, то отказываются. Об этом высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, киевское руководство сначала принимает фактически закон, который запрещает вести какие бы то ни было переговоры, а потом говорит, что хочет переговоры, но публичные.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил сигналы от союзников о желании России проводить прямые переговоры, и предложил публичную форму их проведения. Глава государства добавил, что не хочет проведения переговоров с Россией «за кулисами».

Позже сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что предложение Зеленского провести переговоры с Россией в открытом формате свидетельствует о том, что Киев в них не заинтересован, так как предлагает устроить из них балаган.