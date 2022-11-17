В Совфеде ответили на слова Зеленского о переговорах с Россией

Сенатор Совфеда Цеков заявил, что Зеленский относится к переговорам как к балагану

Предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с Россией в открытом формате свидетельствует о том, что Киев в них не заинтересован, так как предлагает устроить из них балаган. Об этом заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, передает РИА Новости.

По словам сенатора, переговоры все равно состоятся, причем на них руководство Киева диктовать условия не будет, потому что с ними не согласна не только Россия, но и европейские страны.

«Переговоры рано или поздно состоятся, потому что Украине они нужны больше всего, и Зеленского заставят на эти переговоры пойти», — ответил парламентарий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил сигналы от союзников о желании России проводить прямые переговоры. «Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, [президент России Владимир] Путин хочет прямых переговоров. И я сказал: мы предложим публичную форму», — заключил украинский лидер.

Также стало известно, что новыми требованиями Зеленского стали восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, ввод потолка цен на российские энергоресурсы, а также расширение зерновой сделки.