Макрон назвал условия для определения момента переговоров по Украине

Президент Макрон заявил, что развитие ситуации на Украине определит время для переговоров

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы, а также выбор украинцев позволят определить момент для переговоров с РФ. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский с самого момента своего избрания и до февраля не прекращал желать вести переговоры. «Поэтому я считаю законным, что Зеленский ставит условия для переговоров. Сейчас мы должны начать работу над этим», — сказал французский лидер.

Как считает Макрон, план из десяти шагов, который предложил Зеленский, показывает стремление Киева перейти в плоскость переговоров.

Ранее Макрон заявил, что намерен продолжать диалог с российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования кризиса на Украине. Он добавил, что уже говорил об этом с президентом США Джо Байденом, поскольку Франция всегда стремилась избежать эскалации и добиться вполне конкретных вещей.