Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:42, 1 декабря 2022Мир

Макрон назвал условия для определения момента переговоров по Украине

Президент Макрон заявил, что развитие ситуации на Украине определит время для переговоров

Фото: Jonathan Ernst /

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что развитие ситуации на Украине в ближайшие недели и месяцы, а также выбор украинцев позволят определить момент для переговоров с РФ. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский с самого момента своего избрания и до февраля не прекращал желать вести переговоры. «Поэтому я считаю законным, что Зеленский ставит условия для переговоров. Сейчас мы должны начать работу над этим», — сказал французский лидер.

Как считает Макрон, план из десяти шагов, который предложил Зеленский, показывает стремление Киева перейти в плоскость переговоров.

Ранее Макрон заявил, что намерен продолжать диалог с российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования кризиса на Украине. Он добавил, что уже говорил об этом с президентом США Джо Байденом, поскольку Франция всегда стремилась избежать эскалации и добиться вполне конкретных вещей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кремль порассуждал об обмене заключенными между Россией и США
В России заявили о балансировании НАТО на тонкой грани
Подсчитаны траты на торжественный ужин Байдена и Макрона
Сборная Японии победила Испанию на ЧМ-2022
Минобороны Италии опровергло данные о подготовке в стране украинских солдат
Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger
В «Зените» оценили отстранение футболистов на шесть матчей за массовую драку
В ЛНР предупредили о желании Зеленского разделаться с соратниками
Жительница Донецка рассказала о спасении от обстрела
В офисе Зеленского назвали число погибших с начала военной спецоперации солдат
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.