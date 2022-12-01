Президент Франции Макрон продолжит диалог с Путиным для урегулирования кризиса на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен продолжать диалог с российским лидером Владимиром Путиным для урегулирования кризиса на Украине. Об этом пишет ТАСС.

«Я продолжу и далее разговаривать с президентом Путиным», — сказал французский лидер.

Он добавил, что уже говорил об этом с президентом США Джо Байденом, поскольку Франция всегда стремилась избежать эскалации и добиться вполне конкретных вещей. «Например, я поговорю с ним о безопасности Запорожской АЭС», — сказал Макрон.

Ранее Макрон и Байден договорились, что США и Франция будут оказывать необходимую помощь Киеву столько, сколько необходимо. Франция и США намерены активизировать поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) и необходимого для восстановления энергетической системы оборудования. Страны будут координировать с партнерами помощь Киеву, в том числе в ходе международной конференции во французской столице 13 декабря.