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21:29, 1 декабря 2022Мир

Байден и Макрон пообещали оказывать необходимую помощь Украине

Байден и Макрон заявили, что США и Франция будут помогать Киеву, сколько необходимо
Эммануэль Макрон и Джо Байден

Эммануэль Макрон и Джо Байден. Фото: Doug Mills/ Globallookpress.com

США и Франция будут оказывать необходимую помощь Киеву столько, сколько необходимо, такое обещание дали в совместном заявлении по итогам встречи в Белом доме Джо Байден и Эммануэль Макрон, оно опубликовано на сайте американской администрации.

«Они подтверждают неизменную поддержку своими странами защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, включая предоставление политической помощи, помощи в области безопасности, гуманитарной и экономической помощи Украине столько, сколько потребуется», — говорится в коммюнике.

Франция и США намерены активизировать поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) и необходимого для восстановления энергетической системы оборудования.

Вашингтон и Париж будут координировать с партнерами помощь Киеву, в том числе в ходе международной конференции во французской столице 13 декабря.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США с официальным трехдневным визитом 30 ноября.

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Марина Совина
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