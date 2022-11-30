Макрон прибыл с официальным визитом в США

Президент Франции Макрон прибыл в США для обсуждения с Байденом вопросов экономики

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США с официальным трехдневным визитом. Об этом сообщает телеканал France24.

В ближайшие дни Макрон встретится с американским коллегой Джо Байденом. Ожидается, что лидеры стран обсудят не только конфликт на Украине и обстановку в Индо-Тихоокеанском регионе, но также затронут Акт о снижении инфляции (IRA) США, который Байден подписал в августе текущего года. В частности, закон предусматривает выделение субсидий на электромобили американского производства, которые начнут действовать с января. Вместе с тем, отмечает издание, подобные меры влекут за собой негативные последствия для европейских компаний, в том числе немецкой BMW или французской Renaults.

По данным издания, Макрон попытается уговорить Байдена смягчить закон. «Я думаю, что он противоречит нормам Всемирной торговой организации и является недружественным», — прокомментировал принятие IRA французский лидер.

Опасения Макрона и Европы в целом связаны с американским пакетом субсидий и налоговых льгот на сумму 369 миллиардов долларов для поддержки зеленого бизнеса США. Закон должен вступить в силу 1 января и предусматривает сокращение налогов и льгот в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории США. В Европе уверены, что закон побудит компании перевести инвестиции из Европы и будет поощрять людей «покупать все американское».