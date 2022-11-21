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11:13, 21 ноября 2022Экономика

Предсказана торговая война между Европой и США

В Politico предсказали торговую войну между Европой и США из-за закона об инфляции

Фото: Mike Blake / Reuters

Европа недовольна американским законом о снижении инфляции. Рассматриваемые европейцами меры могут привести к новой торговой войне, предсказывает издание Politico.

Опасения Европы связаны с американским пакетом субсидий и налоговых льгот на сумму 369 миллиардов долларов для поддержки зеленого бизнеса США. Закон должен вступить в силу 1 января и предусматривает сокращение налогов и льгот в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории США. В ЕС недовольны тем, что Вашингтон не предлагает мирного соглашения.

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В Европе уверены, что закон побудит компании перевести инвестиции из Европы и будет поощрять людей «покупать все американское». Например, речь идет о приобретении электромобилей, жалуются крупные автопроизводители ЕС, такие как Франция и Германия.

Издание отмечает, что Германия «находится в состоянии открытой паники», так как несколько ее ведущих компаний в условиях роста цен на энергоносители уже сворачивают внутренние операции, чтобы инвестировать в другие страны.

«Перемирие кажется маловероятным. Если эта размолвка сейчас выйдет из-под контроля, это приведет к торговой войне», — пишет Politico. Первым ответным шагом ЕС может быть символический протест во Всемирной торговой организации, но столкновение может легко перерасти в тарифные битвы.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон говорил в ноябре, что Брюссель готов принять ответные меры в интересах собственных производителей.

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Платон Щукин
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