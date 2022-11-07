Европа нашла угрозу в планах США по борьбе с инфляцией

Еврокомиссар Бретон заявил, что Брюссель готовит ответ на закон США по борьбе с инфляцией

Американский закон о борьбе с инфляцией, предусматривающий выделение значительных средств на поддержку производства в США, угрожает конфликтом с Европейским союзом, пишет BFM TV со ссылкой на заявления европейских политиков.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Брюссель готов принять ответные меры в интересах собственных производителей. Таким образом он прокомментировал слова французского министра экономики Брюно Ле Мэра, который находит, что планы США представляют собой проблему для французской и европейской промышленности.

«Брюно Ле Мэр абсолютно прав, мы не можем этого так оставить», — сказал Бретон. «15 дней назад мы наконец создали рабочую группу на высоком уровне для взаимодействия между Белым Домом и Еврокомиссией. Мы перечислили девять проблем и направили письмо касательно весьма конкретных пунктов, которые, на наш взгляд, противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО)».

По его словам, либо вопрос будет урегулирован, либо Брюсселю придется обратиться в ВТО и выступить с ответными мерами. «Мы действительно пойдем до конца», — предупредил Бретон.

Закон по борьбе с инфляцией (The Inflation Reduction Act) президент США Джо Байден подписал в августе. Он предусматривает выделение сотен миллиардов долларов на развитие энергетического сектора, социальной сферы, а также предполагает налоговую реформу.