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12:46, 9 сентября 2023Россия

Путин проголосовал на выборах мэра в Москве

Президент России Путин проголосовал онлайн на выборах мэра в Москве

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства также призвал россиян активно участвовать в голосованиях в своих регионах и отметил удобную организацию выборов. «Рассчитываю, что каждый из вас проявит ответственную гражданскую позицию», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет участие в голосовании онлайн в связи с напряженным графиком.

Выборы мэра столицы проходят в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. Кроме того, жители 13 муниципальных образований ТиНАО проголосуют за кандидатов в совет депутатов.

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