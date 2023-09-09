Путин проголосовал на выборах мэра в Москве

Президент России Путин проголосовал онлайн на выборах мэра в Москве

Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства также призвал россиян активно участвовать в голосованиях в своих регионах и отметил удобную организацию выборов. «Рассчитываю, что каждый из вас проявит ответственную гражданскую позицию», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет участие в голосовании онлайн в связи с напряженным графиком.

Выборы мэра столицы проходят в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. Кроме того, жители 13 муниципальных образований ТиНАО проголосуют за кандидатов в совет депутатов.