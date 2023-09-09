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12:35, 9 сентября 2023Россия

Песков высказался о голосовании Путина на выборах мэра Москвы

Песков заявил, что Путин проголосует онлайн на выборах мэра Москвы

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин проголосует онлайн на выборах мэра Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Совсем скоро, мы рассчитываем, что президент проголосует онлайн в голосовании на выборах мэра Москвы», — рассказал Песков. По его словам, кадры голосования также будут показаны.

Ранее сообщалось, что на выборах проголосовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он напомнил, что при желании москвичи могут прийти на избирательный участок.

Выборы мэра столицы проходят в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. Кроме того, жители 13 муниципальных образований ТиНАО проголосуют за кандидатов в совет депутатов.

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