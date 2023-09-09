Сергей Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах главы столицы. Об этом он сообщил в личном блоге.

«Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей», — рассказал действующий градоначальник.

Собянин напомнил, что при желании москвичи могут прийти на избирательный участок. Он уточнил, что благодаря электронному списку избирателей горожане впервые могут проголосовать не только по месту регистрации, но и в любом другом удобном месте.

Выборы мэра столицы проходят в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. Кроме того, жители 13 муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) проголосуют за кандидатов в совет депутатов.