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13:01, 8 декабря 2023Россия

Песков ответил на вопрос о решении Путина по выборам президента

Песков: Путин сообщит о своем участии в выборах, когда посчитает необходимым

Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин сообщит о своем участии в выборах главы государства тогда, когда посчитает это необходимым. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит «Интерфакс».

«Путин сообщит об этом, когда посчитает необходимым и целесообразным. Это будет целиком и полностью его решение», — пояснил он.

Представитель Кремля отметил, что глава государства в своей работе опирался на поддержку людей. Он добавил, что основным приоритетом для Путин является повышение благосостояния и уровня жизни граждан. «Здесь, конечно, нет никаких сомнений, что вот эта прямая связь работает постоянно», — подчеркнул Песков.

Ранее ЦИК России утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом, они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.

Владимир Путин еще не объявлял о своем участии в грядущих выборах. Как отмечал Дмитрий Песков, решение о выдвижении своей кандидатуры глава государства еще не принял. При этом Путин подчеркивал, что примет решение об этом не раньше конца 2023 года.

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      Никита Абрамов
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