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12:22, 8 февраля 2024Россия

ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом в президенты

ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом в президенты России

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) отказали политику Борису Надеждину в регистрации кандидатом на выборы президента России. Об этом сообщает ТАСС.

«Количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей в поддержку Бориса Борисовича Надеждина составляет 95 тысяч 587 подписей, что не является достаточным для регистрации», — заявил на заседании ЦИК член комиссии Андрей Шутов.

Ранее Надеждин просил ЦИК перенести рассмотрение его регистрации на выборы до 10 февраля. В штабе политика поясняли, что ЦИК обнаружил 15,348 процента брака в подписях в поддержку кандидата от «Гражданской инициативы», а для регистрации кандидатом брак не должен превышать 5 процентов.

В данный момент в качестве кандидатов на предстоящих президентских выборах зарегистрированы четыре политика — глава ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, член партии «Новые люди» Владислав Даванков и действующий глава государства Владимир Путин.

Президентские выборы в России впервые в истории пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Дистанционное голосование проведут в 29 регионах страны.

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      Алина Гончарова
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