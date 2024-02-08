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13:03, 8 февраля 2024Россия

Кремль отреагировал на отказ ЦИК регистрировать Надеждина на выборы президента

Песков: Надеждин не выполнил правила регистрации кандидатом в президенты
Борис Надеждин

Борис Надеждин. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Кандидат от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин, которому Центризбирком (ЦИК) отказал в регистрации на выборы президента, не выполнил правила регистрации в качестве кандидата. На это, комментируя решение комиссии, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Есть определенные параметры, которые должны быть выполнены кандидатом. То, что мы сегодня слышали от ЦИК, — это большое количество огрехов в подписях, недействительность большого количества подписей», — прокомментировал решение ЦИК пресс-секретарь президента.

Он назвал важным критерием сбор действительных подписей, доля которых составляет не менее 95 процентов от общего числа. Песков напомнил, что комиссия четко действует согласно правилам, установленным для всех кандидатов на пост главы государства.

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ЦИК официально отказал Надеждину в регистрации на выборы президента 8 февраля. Причиной этому послужило большое число недействительных подписей в поддержку политика. Так, из 60 тысяч отобранных подписей недействительными признали 9147 из них, что составляет более 15 процентов. Для регистрации кандидатом брак не должен превышать пять процентов.

Сам Надеждин, комментируя отказ ЦИК, назвал такое решение ожидаемым, при этом подчеркнув, что он будет обжаловать решение комиссии в Верховном суде. До этого он признавал, что при подготовке документов для регистрации в качестве кандидата в работе его штаба обнаружился «фантастический косяк».

Помимо Надеждина, ЦИК отказал в регистрации на выборы кандидату от «Коммунистов России» Сергею Малинковичу. Из 60 тысяч подписей в поддержку Малинковича 8979 комиссия признала недействительными, что также превысило допустимый порог брака в пять процентов.

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      Анастасия Шейкина
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