ЦИК назвал число недействительных подписей в поддержку Надеждина

ЦИК: из 60 тысяч подписей в поддержку Надеждина недействительными признали 9 147

Центризбирком (ЦИК) признал недействительными 9147 подписей из 60 тысяч отобранных в поддержку кандидата от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина. Число назвали в докладе комиссии, передает ТАСС.

Похожая ситуация сложилась у кандидата от партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича. На заседании, в ходе которого решится вопрос регистрации Надеждина и Малинковича на выборы президента России, сообщили, что 8979 подписей в поддержку кандидата от «Коммунистов России» из 60 тысяч проверенных признаны недействительными.

Надеждин ранее просил ЦИК перенести рассмотрение его регистрации на выборы до 10 февраля. В штабе политика поясняли, что ЦИК обнаружил 15,348 процента брака в подписях в поддержку кандидата от «Гражданской инициативы», а для регистрации кандидатом брак не должен превышать 5 процентов.

Впоследствии заседание перенесли на четверг, 8 февраля. Сам Надеждин признал, что при подготовке документов для регистрации в качестве кандидата в работе его штаба обнаружился «фантастический косяк».

В качестве кандидатов на пост президента России сейчас зарегистрированы четыре политика: глава ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, член партии «Новые люди» Владислав Даванков и действующий глава государства Владимир Путин. Выборы в стране пройдут с 15 по 17 марта.