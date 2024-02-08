ЦИК отказал в регистрации одному из кандидатов в президенты России

ЦИК отказал Малинковичу в регистрации кандидатом на выборы президента России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в регистрации кандидатом на должность президента лидеру партии «Коммунисты России» Сергею Малинковичу. Об этом объявила ее председатель Элла Памфилова на заседании, трансляция которого ведется на сайте федерального органа.

Из 60 тысяч подписей в поддержку Малинковича 8979 комиссия признала недействительными, что превышает допустимый порог брака в пять процентов. Решение отказать политику в регистрации ЦИК принял единогласно.

Помимо этого, на выборы не допустили кандидата от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин. Достоверных подписей в его поддержу также оказалось недостаточно для регистрации.

Ранее Надеждин заявил, что при подготовке документов для подачи в ЦИК в работе его штаба обнаружился «фантастический косяк» — отсутствие в папке с подписями москвичей листа с данными сборщиков.

С 15 по 17 марта в России пройдут первые в истории трехдневные выборы президента. На данный момент процедуру регистрации завершили четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, представитель КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и зампред нижней палаты парламента от «Новых людей» Владислав Даванков. Жители 29 российских регионов, в том числе Москвы, смогут проголосовать дистанционно. Прием заявок на онлайн-голосование стартовал 29 января и продлится до 11 марта.