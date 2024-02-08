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13:06, 8 февраля 2024Россия

Надеждин прокомментировал отказ ЦИК допустить его на выборы

Надеждин назвал ожидаемым отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом в президенты

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Политик Борис Надеждин прокомментировал отказ Центризбиркома (ЦИК) зарегистрировать его кандидатом в президенты России и допустить его до выборов, назвав такое решение ожидаемым. Его цитирует ТАСС.

Надеждин добавил, что будет обжаловать решение ЦИК в Верховном суде.

В своем Telegram-канале политик написал, что направил ЦИК возражения относительно выводов рабочей группы избиркома о признании подписей недействительными. Там обещали рассмотреть выводы и составить подробный ответ.

«Я прошу вас не опускать руки», — обратился Надеждин к поддерживающим его.

Ранее в четверг ЦИК официально отказался зарегистрировать Надеждина, выдвиженца от партии «Гражданская инициатива», в качестве кандидата в президенты из-за высокого процента брака в собранных им подписях.

«Количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей в поддержку Бориса Борисовича Надеждина составляет 95 587 подписей, что не является достаточным для регистрации», — заявил на заседании ЦИК член комиссии Андрей Шутов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение, указал, что Надеждин не выполнил правила регистрации в качестве кандидата.

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      Антон Похиляк
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