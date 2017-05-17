Бывший СССР
 

Плотницкий назвал условие возвращения ЛНР в состав Украины

Перейти в «Мою Ленту»
Игорь Плотницкий
Игорь Плотницкий

Возвращение самопровозглашенной Луганской народной республики в состав Украины возможно, однако для этого нынешняя власть в Киеве должна уйти, заявил в интервью газете «Известия» глава ЛНР Игорь Плотницкий.

«Неонацистский режим — это не вся Украина, не весь народ. Мы понимаем, что там есть здоровые силы, которые не просто поддерживают нас, а будут нас встречать, когда придет время», — отметил он.

«Рано или поздно мы их простим, но после покаяния», — добавил Плотницкий.

Ни о каком возвращении не может быть речи, если Украина останется с тем режимом, который сейчас в стране, подчеркнул глава ЛНР.

«Наши жители на референдуме сказали: "Мы — русский мир". И если Украина будет настроена пророссийски, с пониманием, что мы — братья, единая семья, это и есть русский мир, тогда это возможно», — заключил Плотницкий.

Противостояние в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, объявило о начале «антитеррористической операции» для подавления протестов жителей востока страны, где были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Рано или поздно мы их простим»
В ДНР прокомментировали слова Турчинова о наступлении в Донбассе
Турчинов призвал «не проскочить границу» при наступлении в Донбассе
Турчинов назвал сроки «зачистки» Донбасса украинской армией
Последние новости
Плотницкий назвал условие возвращения ЛНР в состав Украины
Девять человек пострадали в столкновениях у резиденции посла Турции в США
СМИ узнали о просьбе Трампа директору ФБР прекратить расследование по Флинну
В Бермудском треугольнике пропал самолет
Названа стоимость блокирования российских сайтов на Украине
Астронавт снял Землю из открытого космоса
Определился соперник россиян по четвертьфиналу чемпионата мира по хоккею
Другие материалы рубрики
Бывший СССР
 — 
00:01 Сегодня

Правые солдаты

Почему украинских националистов ждут суды Линча
21:56 16 мая 2017

В Эстонии осквернили памятный камень советским летчикам

00:35 Сегодня

Названа стоимость блокирования российских сайтов на Украине

23:12 16 мая 2017

В администрации Порошенко заявили о DDoS-атаке на его сайт

Бывший СССР
 — 
00:09 10 мая 2017

«Жители стран Балтии не хотят, чтобы регион стал полем боя»

Полковник Раймонд Рубловскис — о том, верят ли латыши в войну с Россией
19:49 16 мая 2017

Эксперт рассказал о союзе барыг и нацистов в украинской власти

13:35 15 мая 2017

Киев причислил Азарова к создателям Ровенской народной республики

21:15 16 мая 2017

Турчинов рассказал о вербовке украинцев спецслужбами в российских соцсетях

Бывший СССР
 — 
00:09 16 мая 2017

Веры им нет

Запретят ли на Украине Русскую православную церковь
19:13 16 мая 2017

ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе

03:43 15 мая 2017

Охранник Яроша прострелил ноги таксисту за отказ сказать «Героям слава!»

18:34 16 мая 2017

Украинские полицейские устроили погоню за страусами

Россия
Война окончена, всем спасибо
Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
Петр Лидов-Петровский: Учи УК смолоду
Зачем Следственному комитету своя детско-юношеская организация
Из-под земли достанут
Монолог кладоискателя о нелегкой доле копателя в России
МИД выразил удивление отказом МТБЮ отпустить Младича на лечение в Россию
Власти Украины заподозрили в желании запретить Солнце
Привет, туристы!
Эксперт об ожиданиях гостиничного бизнеса Москвы в преддверии ЧМ-2018
«Неравенство — это про тебя»
Много ли в России бедных и далеко ли им до нищеты
Все материалы
Мир
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
Мой дом — моя коробка
Гонконгские коммуналки изнутри
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Девять человек пострадали в столкновениях у резиденции посла Турции в США
В Бермудском треугольнике пропал самолет
Минфин США расширил санкционный список по Сирии
США назвали условие диалога с Северной Кореей
Все материалы
Бывший СССР
Правые солдаты
Почему украинских националистов ждут суды Линча
Плотницкий назвал условие возвращения ЛНР в состав Украины
Веры им нет
Запретят ли на Украине Русскую православную церковь
В Эстонии осквернили памятный камень советским летчикам
В администрации Порошенко заявили о DDoS-атаке на его сайт
Эксперт рассказал о союзе барыг и нацистов в украинской власти
Турчинов рассказал о вербовке украинцев спецслужбами в российских соцсетях
Все материалы
Финансы
Министр экономического развития Максим Орешкин и председатель ЦБ Эльвира НабиуллинаУпали в цель
Банк России выполнил обещание по снижению инфляции
Медведев поведал о сократившемся почти в два раза импорте продовольствия
Президент Украины Петр ПорошенкоТакой бездолговый курс
Как Киев будет возвращать кредиторам 20 миллиардов долларов
Медведев счел размер МРОТ запредельно низким
В санкционный список Порошенко вошли 14 несуществующих российских банков
Рубль назвали звездой валютного рынка
ЕС увеличил импорт из России на 50 процентов
Все материалы
Бизнес
Неестественное брожение
К чему приведет пересмотр акцизов на импортное вино
Минпромторг предложил опустить цену на водку до 100 рублей
«Искусственный интеллект избавит нас от рутины домашних дел»
Член совета директоров Группы Bosch о настоящем и будущем мира Smart Home
Итальянские инвесторы рассказали о планах развития сотрудничества с Подмосковьем
Компания украинского бизнесмена приобрела водочный завод в России
Итальянцы наладят производство сыров в Московской области
Фонд госимущества Украины потребовал отменить приватизацию «Укртелекома»
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
Сила доли
Почему банда бывшего милиционера выживала москвичей из их квартир
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
В Кузбассе виновник смертельного ДТП с юниорской сборной получил срок
В Ростове-на-Дону женщина сбросила пятилетнюю дочь со второго этажа поликлиники
Турция опровергла данные о возможных атаках ИГ на российские военные корабли
По делу о взрыве газа в Волгограде задержали трех человек
Все материалы
Наука и техника
Топливная система BE-4 на испытательном стенде в западном ТехасеНа финишной прямой
США начинают испытания двигателей на замену российским РД-180
Стабильность царя Николая
Как «весна народов» 1848 года навсегда изменила Россию
Не подавятся
Раскрыта загадка появления хищных растений
Раскрыта цена Nokia 3310 в России
Астронавт снял Землю из открытого космоса
Apple изобрела свою коробку для пиццы
Плюющегося отходами моллюска показали на видео
Все материалы
Спорт
«Лучшим у США было шестое звено. Судейское»
Как в сети отреагировали на поражение сборной России в матче ЧМ с американцами
Не осилиЛи
Как сборная России проиграла США и упустила первое место в группе
«Достаточно желания — и Россия станет участником Исламиады»
Министр по делам молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов об Исламиаде в Баку
Шарапова получила травму и снялась с турнира в Риме
Определился соперник россиян по четвертьфиналу чемпионата мира по хоккею
Знарок отказался винить судей в поражении сборной России американцам
Появилось видео лучших моментов матча между Россией и США на ЧМ по хоккею
Все материалы
Культура
Люди плакатной внешности
Лучшие постеры Каннского фестиваля за 70 лет
Соломон Волков: Без картонного меча
О заслуженной удаче Юрия Шевчука
Где ни слез, ни горя нет
Как Ленина покрасили в синий цвет и назначили директором цирка
Ведущим церемонии «Оскар» в 2018 году снова станет Джимми Киммел
Российские режиссеры из списка Forbes назвали подсчеты журнала некорректными
Актера Баталова перевели в реабилитационный центр
Сквозь замочную скважину
Принцип «секс продается лучше всего» в снимках Хельмута Ньютона и его друзей
Все материалы
Интернет и СМИ
Время осваивать Tor
Порошенко запретил российские соцсети, и украинцам это не нравится
В сети возненавидели «Макдоналдс» за рекламу с мертвым отцом
СБУ обвинила Россию в распространении антиукраинских призывов во «ВКонтакте»
На Украине признались в невозможности заблокировать российские соцсети
«Яндекс» назвал главного пострадавшего в ситуации с украинскими блокировками
Роскомнадзор заблокирует Telegram в случае отказа от сотрудничества
«Через неделю я наточу нож, и джихад выйдет за рамки закона»
Зачем религиозные активисты охотятся на атеистов, шутников и «гомофашистов»
Все материалы
Ценности
Сядут все
Какие автомобили выбирают в качестве семейных
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Emilio Pucci взялся за детей
Британская компания Graff приобрела алмаз весом 75 граммов
«Спящую музу» продали за 57 миллионов долларов
Alberta Ferretti предложила женщинам пляжные «шубы-недельки»
Миллионный Porsche 911 сошел с конвейера
Все материалы
Путешествия
Зато не на улице
Самое дешевое российское жилье на Airbnb
Рай на Амуре
Зачем ехать в Хабаровский край и почему его невозможно не полюбить
Armenia South Caucasus Caucasus Eurasia Hyusisayin Poghota Yerevan architecture city downtown pedestrian shopping streetАрмянское радио рекомендует
Почему Армения становится все более привлекательной для российских туристов
Падение легкомоторного самолета в США засняли на видео
В Крыму рассказали о повышении цен на отдых в текущем сезоне
Паспортный коллапс в Домодедово сняли на видео
В России насчитали более 10 тысяч «звездных» отелей
Все материалы
Из жизни
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
На подиум Недели моды в Австралии вышли 50-летние модели
Британец заполнил офис разноцветными шариками
Британский посол спасся от кабана в венском лесу
Кофеин привел к гибели напившегося кофе и энергетиков 16-летнего американца
Все материалы
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
Рамные внедорожники, которые нужны России
Семь серьезных машин, которые пришлись бы по вкусу россиянам
10 марок с самыми крупными выплатами по Каско
Самые убыточные автомобильные марки
Эль-Класико
Как Испания подарила Формуле-1 новую великую дуэль
Ford уволит 20 тысяч человек
Медведь забрался в «Хонду», закрыл дверь и побибикал
Британец проехал от Шотландии до России на 45-летней машине
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы