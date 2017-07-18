Песков назвал слова главы ДНР о Малороссии его личной инициативой

Заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко о создании Малороссии является его личной инициативой, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает «Интерфакс» во вторник, 18 июля.

«В Москве об этом узнали сегодня утром из СМИ», — отметил представитель Кремля. Он также добавил, что Россия «остается приверженной минским договоренностям».

Ранее во вторник Песков заявил, что вопрос о Малороссии необходимо проанализировать.

До этого Захарченко объявил о создании нового государства в границах Украины. По его словам, Малороссия на три года станет федеративным государством с широкой автономией. Столица будет в Донецке, а Киев получит статус историко-культурного центра. Глава ДНР полагает, что только так можно урегулировать конфликт на юго-востоке Украины.

Между тем представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Владислав Дейнего назвал предложение Захарченко несвоевременным. Он указал на необходимость следовать минским соглашениям.

Председатель народного совета ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, заявил, что проект Малороссии пока является лишь идеей. Он подчеркнул, что сначала следует узнать мнение общества на этот счет.