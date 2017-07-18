Глава парламента ДНР оценил идею создания Малороссии как неоднозначную

Председатель народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), представитель ДНР в контактной группе в Минске Денис Пушилин назвал инициативу о создании Малороссии дискуссионной и неоднозначной. Заявление политика во вторник, 18 июля, опубликовало Донецкое агентство новостей.

«Вопрос дискуссионный, и мы должны знать мнение общества. Что касается правовых аспектов — нормативных актов нет, политических задач в этом направлении перед парламентами ДНР и ЛНР не стоит (...). На данный момент это лишь идея, которая пока воспринимается весьма неоднозначно и в ЛНР, и ДНР, и в Российской Федерации», — говорится в документе.

Материалы по теме От Новороссии до Малороссии Почему в Донецке объявили о создании нового государства

В тот же день представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Владислав Дейнего назвал создание нового государства — Малороссии — несвоевременным. Дейнего также отметил, что в Луганске считают необходимым оставаться приверженными выполнению минских соглашений.

Председатель народного совета ЛНР Владимир Дегтяренко заявил, что делегаты Луганска не участвовали в заседании представителей регионов Украины в Донецке, где была выдвинута инициатива создания нового государства.

В ДНР в свою очередь утверждают, что помимо представителей самопровозглашенных республик Донбасса, учреждение создание Малороссии было одобрено делегатами 19 из 25 регионов Украины. Какие именно представители этих украинских регионов высказались за создание нового государственного образования, не разъяснялось.

Об учреждении Малороссии утром 18 июля объявил глава ДНР Александр Захарченко.