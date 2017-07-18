«У Порошенко другая часть тела уже поджаривается»

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил о создании нового государства — Малороссии. Иного выхода из тупиковой ситуации, по его мнению, нет. Президент Украины Петр Порошенко пообещал похоронить проект. И это неудивительно, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек: создание Малороссии похоронит в первую очередь политическую карьеру украинского лидера. «Лента.ру» поинтересовалась у российских парламентариев, как создание нового государства отразится на жителях Донбасса, изменится ли позиция Москвы и чего ждать от Запада.

«Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемником Украины», — заявил Захарченко. Он подчеркнул, что ситуация в Донбассе зашла в тупик, а «государство Украина в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению».

Помимо представителей ДНР и ЛНР, создание Малороссии поддержали еще в 19 регионах Украины, утверждает министр доходов и сборов Донецкой республики Александр Тимофеев. При этом для Луганска, по словам главы Народного совета ЛНР, известие об объединении двух республик стало сюрпризом.

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Малороссия, по словам представителей Донецкой республики, на три года станет федеративным государством с широкой автономией. Столица — Донецк, а Киев — историко-культурный центр. Государственным флагом Захарченко предложил признать хоругвь Богдана Хмельницкого. На территории государства будет введен режим чрезвычайного положения.

Если Евросоюз согласится сохранить для жителей Малороссии безвиз — хорошо, но основное — восстановление связей с Россией, заявил Тимофеев. В ЕС, с которым инициаторы образования нового государства намерены вести переговоры в трехстороннем формате — с участием Москвы, инициативу с образованием Малороссии не одобрили. Правительство ФРГ сочло это неприемлемым: «Господин Захарченко не имеет легитимности, чтобы говорить за эту часть Украины». Официальный представитель французского МИД Агнес Ромате-Эспань назвала решение о объединении республик Донбасса нарушением минских соглашений, «предающим дух переговоров в нормандском формате». Москва пока никак не отреагировала.

Собеседники «Ленты.ру» отмечают, что руководство Украины и так не собиралось выполнять положения минских договоренностей, поэтому особого выбора у жителей Донбасса не было. Поможет ли разрешению кризиса создание Малороссии?

На правильном пути

Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам, член «Единой России»:

«У Украины есть два выхода из той катастрофической ситуации, в которой она оказалась: первый — это федерализация. Больно разная Украина на юге, на севере, на востоке, на западе. Второе условие для нормализации ситуации — улучшение или восстановление в полном объеме отношений с Россией: братских, дружеских, экономических, политических и так далее. То предложение, которое озвучил Захарченко, продвигает Киев к федерализации. Сама жизнь доказывает, что такое образование как Новороссия имеет право на жизнь. Это подтверждает то, что происходит на Украине последние три года.

Вообще восток Украины всегда отличался от остальной ее территории. Для этого просто надо обратить внимание на то, что происходило во время революции 1917 года, как ситуация складывалась после Великой Отечественной войны. Повторюсь, предложение Захарченко имеет право на жизнь. Я думаю, что к этому со временем придет и руководство Украины, но не нынешнее. Потому что нынешнее руководствуется мифами, которые они создают на ровном месте: начиная с пятитысячилетней истории Украины и заканчивая словами об угнетении ее Россией. (…)

Навредит ли это жителям Донбасса? Куда уже хуже! Они и так в блокаде. Международное сообщество, я уверен, отреагирует в целом негативно. Хотя некоторые из государств-членов ЕС периодически обозначают необходимость децентрализации Украины, а фактически — ее федерализации».

Избавит от Порошенко

Руслан Бальбек, депутат Госдумы от Крыма, «Единая Россия»:

«Создание Малороссии — это удаление с политического поля топорного игрока Петра Порошенко. Сколько бы украинский президент ни кричал о своих планах на ДНР и ЛНР, независимое, хоть и непризнанное государство со столицей в Донецке не собирается разговаривать с ним за одним столом.

Конечно, в Европе будут долго соображать, как изменить нормандский формат, но политическая презентация независимого государства — Малороссии — уже состоялась, а значит, с этим фактором все равно придется считаться. Конечно, сейчас рупоры демократии завоют о проделках России, но ни для кого не секрет, что с 2014 года, невзирая ни на какие переговоры, у Порошенко чесались руки в отношении мятежных республик. Вот и итог: теперь президенту Украины остается лишь чесать затылок, потому что другая часть тела уже поджаривается.

Европа не признает никаких решений по созданию Малороссии, если они не будут одобрены Украиной. Само присутствие в корне название от "Россия" сразу же хоронит любые конструктивные переговоры.

По поводу признания Россией на сегодняшний день — это должно быть политическое решение, но перед этим Украина должна публично отказаться от каких-либо переговоров с новым государством, что означает выход из нормандского формата и признание самостоятельности новой страны. Вот тогда создаются предпосылки для переговоров об отношениях России и Малороссии».

Все ближе к России

Дмитрий Новиков, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, КПРФ:

«В данном случае речь идет о том, что довольно уместным шагом было бы объединение ДНР и ЛНР в единое государственное образование. У них схожие экономические возможности, самое главное — у них схожие приоритеты, связанные с отношениями с соседями, будь то Украина или Россия. Республики одномоментно объявили о независимости, это было обусловлено одними и теми же причинами. Одним словом, есть все предпосылки для того, чтобы на их базе было создано единое государственное образование.

Компартия по-прежнему выступает за признание независимости республик. Если они будут едины, то наша позиция, естественно, не изменится. Мы будем выступать за признание их суверенитета, за выстраивание с ними соответствующих отношений. А в перспективе, если на то будет воля жителей этой территории, мы считаем возможным и их вхождение в состав России. Хотя это уже вопрос отдельного выбора, отдельного решения, отдельного референдума».

Спасение от нацистов и НАТО

Алексей Журавлев, депутат Госдумы, лидер партии «Родина»:

«Терпеливый народ Донбасса долго ждал и пытался наладить любые контакты с так называемыми властями Украины. Но годы идут, а воз, как говорится, и ныне там: ничего не происходит. Более того, мы видим, что нацисты, которые имеют сегодня достаточно большое влияние на украинскую власть, все больше заявляют о своих правах. Порошенко не собирается выполнять никакие минские соглашения.

Власти Украины пытаются втянуть в нормандский формат еще и Соединенные Штаты, чтобы вообще похоронить минские соглашения. Надо либо что-то делать, либо оставить так, как есть. Но так невозможно, потому что стреляют и убивают людей. Захарченко здесь абсолютно прав: настало время, когда нужно провозглашать новое государственное образование. Но речь идет не только о тех территориях, которые на сегодняшний день подконтрольны ДНР и ЛНР, речь идет о гораздо большей территории.

Запад устраивает неопределенность и полное беззаконие, которое творится на границе с ДНР и ЛНР. Это и есть их стратегия, я в этом убежден. Им не нужно уже ничего: войска НАТО находятся на территории Украины, проводят свои учения, размещают свои базы, хоть пока и неофициально. Закрывать на это глаза просто смешно. Чтобы потом идти по хорватскому сценарию, когда они скопят силы и одним броском попытаются уничтожить тех, кто находится в Донбассе?

Нам надо реагировать так, как всегда реагировали: русские своих не бросают, и мы их не бросим. Это надо понимать. Если у кого-то на Западе есть сомнения по поводу того, что мы испугаемся очередных санкций или грозного окрика из-за океана, они сильно ошибаются. У нас глотка покруче будет, мы можем тоже гаркнуть. Я как депутат Госдумы буду выступать за признание независимости республик».

Возрождение нормальной Украины

Александр Ющенко, депутат Госдумы, КПРФ:

«Это логичное действие, поскольку ДНР и ЛНР своим существованием и своим развитием показали, что это полноценное государство, имеющее все соответствующие атрибуты, в том числе боеспособную армию. При этом в Киеве нагнетается военная истерия, предпринимаются постоянные попытки полной экономической блокады и нарушаются минские соглашения.

Люди устали от этого, устали от войны, поэтому решение о создании Малороссии вполне логично. Я думаю, что это будет начало большой интеграции вокруг этого людей, которые понимают, что на самом деле происходит в Киеве, начало возрождения нормальной Украины, которая существовала исторически.

Мы в компартии давно говорили о необходимости признания республик. В случае их объединения в единое государство, на мой взгляд, это становится более реально. Я думаю, что российские власти так или иначе — не сегодня, так завтра — придут к этому».

Но не все так просто

Виктор Водолацкий, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, «Единая Россия»:

«Данное выступление руководителя ДНР призвано обратить внимание мирового сообщества на то, что сегодня на территории Украины идет гражданская война. В XXI веке люди одной национальности и веры убивают друг друга, детей, стариков, женщин.

Есть исторические данные о том, что Малороссия была прописана во всех документах XVII-XVIII веков, а Украины не было. Сегодня население областей юго-востока Украины готово к тому, чтобы уйти из-под киевского режима. Поэтому заявление Захарченко имеет перспективы, но пока это только сигнал о том, что люди устали от войны. Спусковым крючком послужило последнее заявление Порошенко, который в турне по Европе объявил о намерении восстановить территориальную целостность страны. Сегодня территориальную целостность Украины силовым путем восстановить невозможно.

Чтобы в реальности создать новое государство необходимо пройти определенный путь — в частности, провести референдум, в ходе которого более 90 процентов населения должны поддержать эту инициативу».

Вернемся к «Минску»

Алексей Чепа, зампред комитета Госдумы по международным делам, «Справедливая Россия»:

«Все определяет народ. Если люди захотят создать какое-то новое государство, то для этого необходимо в соответствии с законодательством страны проводить референдум. Мы помним, как разъединялась та же Югославия. Есть положительные стороны, есть отрицательные стороны любого такого процесса. Но на сегодняшний день это больше популистские заявления.

Сегодня необходимо в первую очередь выполнение минских договоренностей. Так как они не выполняются, люди, проживающие в Донецкой и Луганской областях, пытаются делать какие-то шаги по выходу из тяжелейшей экономической ситуации. Нас тоже очень заботит и волнует будущее этих территорий, однако Захарченко не может один объявить о создании нового государства».