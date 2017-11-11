Плотницкий потребовал слушать его и нашел два пути для ЛНР

Глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что республика не собирается возвращаться в состав Украины. Об этом он 10 ноября сказал в эфире ГТРК ЛНР.

«За внешний политический курс республики отвечает глава. Поэтому слушайте, что говорю я. А я всегда говорил, что кроме как пути в Россию у нас другого пути нет, и никуда мы больше не пойдем, и никуда возвращаться не будем», — подчеркнул лидер республики.

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Плотницкий отметил, что не понимает, куда сейчас могла бы вернуться ЛНР. «На пепелище? У нас нет той Украины, которая была до войны. Экономики [на Украине] нет, государства нет, национального единства давно нет. Исторические корни обрезаны, все потеряно», — заявил он.

В то же время глава ЛНР допускает, что в будущем республика может стать частью «новой Украины», но только после выполнения минских соглашений и в том случае, если такой шаг будет одобрен населением на референдуме.

О необходимости возвращения ЛНР в состав Украины ранее в ноябре заявил и.о. министра иностранных дел самопровозглашенной республики Владислав Дейнего. По его словам, полного разрыва с Киевом не потерпит мировое сообщество, и Луганск должен снова стать частью украинского государства.

В самопровозглашенной ДНР не разделили мнение Дейнего. В Донецке считают, что варианта, при котором Донбасс полностью вернется под контроль Киева, не существует, поскольку руководителям непризнанных республик на Украине грозит как минимум пожизненное заключение.

Противостояние в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, объявило о начале «антитеррористической операции» для подавления протестов жителей востока страны, где были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики.