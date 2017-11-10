Плотницкий выселил министра внутренних дел ЛНР из чужого дома

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий выселил из чужого дома министра внутренних дел республики Игоря Корнета. Соответствующий сюжет вышел в эфире ГТРК ЛНР, видео доступно на YouTube.

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Сообщается, что глава МВД более трех лет незаконно проживал в доме луганской пенсионерки. «Я неоднократно приходила, обращалась, писала письма в прокуратуру. Он не хотел даже общаться. Сегодня мне удалось попасть к главе нашей республики, и этот вопрос решился за полчаса», — рассказала женщина.

После этого она осмотрела дом, который оказался роскошной усадьбой с бассейном и огромной придомовой территорией.

8 ноября в министерстве государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что располагают сведениями о подготовке украинскими спецслужбами покушений на министра внутренних дел, главу МГБ и генпрокурора ЛНР. По данным ведомства, информация получена от задержанных сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки Минобороны Украины.