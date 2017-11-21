Причиной захвата Луганска назвали проукраинский заговор

Отправленный в отставку бывший министр внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет сообщил о разоблачении в республике проукраинского заговора. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Корнет отметил, что к деятельности украинских спецслужб оказалась причастна, в частности, директор ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева. «Установлена причастность руководителя администрации главы ЛНР Ирины Тейцман, а также начальника службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 года государственного переворота в ЛНР. В результате был убит бывший премьер-министр и мой боевой товарищ Геннадий Цыпкалов и приговорен к длительному тюремному заключению заместитель командующего управления Народной милиции ЛНР Виталий Киселев», — отметил бывший глава МВД ЛНР.

Он добавил, что члены разоблаченной преступной группировки пытались опорочить министерство внутренних дел. По словам Корнета, сведения о заговоре он предоставил главе ЛНР Игорю Плотницкому.

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Он отметил, что с заявлением решил выступить в том числе для того, чтобы опровергнуть сведения об отставке.

Днем 21 ноября неизвестные силовики захватили центр Луганска и заблокировали все административные здания. Жители города предположили, что акция может быть инициирована руководством МВД республики. 20 ноября Игорь Плотницкий своим указом отправил Игоря Корнета в отставку с поста министра внутренних дел ЛНР. Поводом стало возбуждение в отношении него уголовного дела, подробности не раскрываются.

В сентябре 2016-го Плотницкий сообщил о пресечении попытки госпереворота в ЛНР. Бывший премьер-министр республики Геннадий Цыпкалов покончил с собой после задержания по этому делу.