Плотницкий связал захват центра Луганска с отставкой главы МВД

Происходящее в Луганске — это попытки «определенных структур» МВД непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) оспорить решение об увольнении главы ведомства, полагает глава ЛНР Игорь Плотницкий. Заявление опубликовано на официальном сайте Плотницкого.

Днем 21 ноября неизвестные вооруженные люди в военной форме захватили центр Луганска, 20 ноября Плотницкий отправил министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета в отставку. Как сказано в заявлении главы ЛНР, события 21 ноября — «продолжение вчерашних кадровых изменений по законному отстранению от занимаемой должности министра внутренних дел».

Как утверждает Плотницкий, ситуацию в Луганске контролирует руководство непризнанной республики: «Попытки определенных лиц задержаться у власти ценой дестабилизации обстановки внутри государства напрасны, и в ближайшее время будут полностью нейтрализованы».

Луганский информационный центр 21 ноября опубликовал заявление Корнета, в котором тот «развеял слухи о своей отставке» и объявил о намерении арестовать нескольких руководителей ЛНР по подозрению в причастности к попытке переворота в 2016 году. По словам Корнета, аресты согласованы с Плотницким. Сам глава ЛНР эту информацию отверг.

Кроме вооруженных людей в центре Луганска находится бронетехника, по данным киевского журналиста Андрея Дихтяренко, к зданию МВД ЛНР подогнали БТР. Сайт 0642.ua сообщал, что в министерстве вместе с бойцами «Беркута» находится Корнет.