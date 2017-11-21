В Луганске отключили телевидение и мобильную связь

В захваченном неизвестными силовиками Луганске отключили телевидение, радиовещание и мобильную связь. Об этом сообщает проукраинский портал 0642.ua.

Информацию подтвердили также в сообществе «Другой Луганск» в социальной сети «ВКонтакте». «Даже "Лебединое озеро" не показывают. Обидно», — пошутили пользователи.

На главном информационном портале самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) — Луганском информационном центре — опубликовано только заявление главы МВД ЛНР Игоря Корнета. Упоминаний о заявлении главы республики Игоря Плотницкого на сайте нет, хотя политики высказались почти одновременно.

Неизвестные вооруженные люди захватили центр Луганска днем 21 ноября. Силовики заблокировали въезды и выезды из административных зданий. Никаких опознавательных знаков у захватчиков нет. В сюжете ГТРК ЛНР отмечалось, что вооруженные люди проигнорировали приказ главы ЛНР Игоря Плотницкого покинуть центр города. Отмечалось, что неизвестные также заняли здание Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения в Луганске.

В луганских сообществах в соцсетях предполагают, что акция может быть инициирована руководством МВД ЛНР. 20 ноября Игорь Плотницкий отправил в отставку министра внутренних дел республики Игоря Корнета. Поводом стало возбуждение против Корнета уголовного дела, его подробности не раскрываются.

Балет «Лебединое озеро» в СССР показывали по телевизору в дни серьезных политических событий. Его, в частности, транслировали в дни похорон генеральных секретарей ЦК КПСС Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, а также во время августовского путча 1991 года.