Здание Генпрокуратуры ЛНР взяли штурмом

Неизвестные вооруженные люди штурмом взяли здание Генеральной прокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в среду, 22 ноября, сообщает проукраинский портал 0642.ua. Аналогичные сведения опубликованы на сайте DNR_live.

Отмечается, что в здание ворвались около 200 вооруженных людей. Задержаны и выведены под конвоем начальник управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генпрокуратуры ЛНР Сергей Рахно и исполняющий обязанности генпрокурора республики Виталий Подобрый.

Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее в этот же день глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что в ходе попытки госпереворота в Луганске были отключены телевидение, мобильная связь и электричество. По его словам, беспорядки организовал бывший министр внутренних дел Игорь Корнет. «Мне кажется, мы недооценили количество и тяжесть правонарушений, которые совершал бывший министр внутренних дел. Если Корнет решил таким способом защищаться, то это его грубейшая ошибка», — отметил лидер республики.

Неизвестные вооруженные люди захватили центр Луганска днем 21 ноября. Силовики заблокировали въезды и выезды из административных зданий. Никаких опознавательных знаков у захватчиков нет. Вооруженные люди проигнорировали приказ главы ЛНР Плотницкого покинуть центр города. Отмечалось, что неизвестные также заняли здание Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения в Луганске.

20 ноября Плотницкий отправил в отставку министра внутренних дел республики Игоря Корнета.