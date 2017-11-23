ДНР и ЛНР разобрались с предателями

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) задержаны подозреваемые в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом заявили в министерстве госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает РИА Новости в четверг, 23 ноября.

Как отмечается, была проведена совместная операция силовиков двух республик. В результате «задержаны более 10 человек, которые подозреваются в сотрудничестве с украинскими спецслужбами», говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники МГБ и МВД пресекли в Луганске деятельность проукраинской преступной группы. Отмечалось, что ее члены действовали под контролем командования 3-го отдельного полка спецназначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Основной задачей группы являлись подготовка и проведение ряда диверсионно-террористических актов на территории ЛНР для дестабилизации политической ситуации в народных республиках.

22 ноября бывший глава МВД ЛНР Игорь Корнет заявил, что в результате сговора руководства республики с Украиной регион мог вернуться под контроль Киева уже через две недели. До этого появились сообщения об отъезде главы ЛНР Игоря Плотницкого в Россию.

21 ноября неизвестные вооруженные люди захватили центр Луганска. Они заблокировали въезды и выезды из административных зданий, а также заняли помещения Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения и Генпрокуратуры ЛНР.