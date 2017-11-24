В Кремле проигнорировали приезд Плотницкого в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от подробных комментариев о приезде в Москву главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого, подчеркнув, что этот вопрос не находится в компетенции Кремля. Его слова в пятницу, 24 ноября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«По-прежнему не комментирую ситуацию с Плотницким и с ЛНР. Собственно, приезд Плотницкого в Москву — это не вопрос, которым занимается администрация президента», — сказал Песков.

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Представитель Кремля также заметил, что позиция Москвы по минским договоренностям остается без изменений: им нет альтернативы. «Россия сохраняет свою приверженность той подписи, которую под этими договоренностями поставил президент [Владимир] Путин», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли повлиять на реализацию минских договоренностей приезд Плотницкого в столицу России.

О приезде Плотницкого в Москву сообщалось 23 ноября. В тот же день он покинул территорию самопровозглашенной республики.

22 ноября бывший глава МВД ЛНР Игорь Корнет заявил, что в результате сговора руководства республики с Украиной регион мог вернуться под контроль Киева. За сутки до этого неизвестные вооруженные люди захватили центр Луганска. Они заблокировали въезды и выезды из административных зданий.