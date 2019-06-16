В ЛНР прокомментировали мирные инициативы Зеленского

Министр иностранных дел Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего считает, что приход к власти Владимира Зеленского и его команды не повлиял на урегулирование ситуации в Донбассе. Его слова приводит ТАСС.

«Украинские власти не в состоянии сейчас обеспечить выполнение своих обязательств, принятых в Минске, и, к сожалению, изменение политического режима в Киеве ничего не изменило в ситуации с урегулированием конфликта в Донбассе», — заявил министр.

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Также Дейнего сообщил, что Киев не подтвердил готовность начать разведение сил у станицы Луганской, о котором стороны договорились на последней встрече контактной группы в Минске. «К сожалению, никаких уведомлений от Украины не поступало. Украина не нашла в себе сил подтвердить свою готовность приступить к разведению сил», — считает министр.

Окончание войны в Донбассе было одним из главных предвыборных обещаний Владимира Зеленского. 5 июня состоялось первое после его победы заседание трехсторонней контактной группы. В ходе встречи бывший президент Украины и официальный представитель страны в ТКГ по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов региона. Предшественник Зеленского на президентском посту Петр Порошенко счел это предательством национальных интересов страны.

В апреле 2014 года после смены центральной власти Украина начала силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы страны из состава Операции объединенных сил (ООС), пришедшей на смену антитеррористической операции (АТО) под контролем Службы безопасности Украины.

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