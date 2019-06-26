Пресс-секретаря Зеленского допросят из-за слов об убийствах жителей Донбасса

Пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель захотели допросить в военной прокуратуре страны. Об этом сообщает издание «the Бабель» cо ссылкой на источники.
Сообщается, что допрос связан с заявлениями Мендель в одном из эфиров программы «Право на власть» на телеканале «1+1». Девушка комментировала предложение Украины на переговорах в Минске запретить своим военным открывать ответный огонь в Донбассе. Запись доступна на YouTube.
Представитель украинского лидера рассказала, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреливают мирных жителей, когда отвечают на огонь со стороны самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Это происходит, когда ополченцы «стреляют из жилого дома, школы, садика, любого места, где находятся гражданские лица», указала она.
«И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом гибнут наши люди, украинцы. Собственно, речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации», — сказала Мендель. «Никогда на моей памяти не стреляли по больницам, школам и тем более детским садам. Никогда. Даже если оттуда работали боевики», — добавила пресс-секретарь.
По данным источника «the Бабель», ранее Мендель уже пытался допросить представитель генеральной прокуратуры. Он пришел прямо в администрацию президента. Собеседник издания не раскрыл детали расследования, но указал, что представитель украинского лидера фигурировала в нем как свидетель. Однако девушка отказалась подписывать протокол допроса, указав, что он производился неофициально.
Сама Мендель в комментарии изданию опровергла факт получения повестки на допрос и проигнорировала вопрос о визите представителя Генпрокуратуры.
5 июня на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе официальный представитель Киева Леонид Кучма предложил включить пункт о запрете на ответный огонь для украинских военных в новый протокол о режиме тишины. Позже он уточнил, что речь идет только о боевых действиях в населенных пунктах. Эту идею поддержал Зеленский, однако она вызвала жесткую критику его предшественника Петра Порошенко, других политиков и министра обороны.