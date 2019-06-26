Пресс-секретаря Зеленского допросят из-за слов об убийствах жителей Донбасса

Пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель захотели допросить в военной прокуратуре страны. Об этом сообщает издание «the Бабель» cо ссылкой на источники.

Сообщается, что допрос связан с заявлениями Мендель в одном из эфиров программы «Право на власть» на телеканале «1+1». Девушка комментировала предложение Украины на переговорах в Минске запретить своим военным открывать ответный огонь в Донбассе. Запись доступна на YouTube.

Представитель украинского лидера рассказала, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреливают мирных жителей, когда отвечают на огонь со стороны самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Это происходит, когда ополченцы «стреляют из жилого дома, школы, садика, любого места, где находятся гражданские лица», указала она.

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«И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом гибнут наши люди, украинцы. Собственно, речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации», — сказала Мендель. «Никогда на моей памяти не стреляли по больницам, школам и тем более детским садам. Никогда. Даже если оттуда работали боевики», — добавила пресс-секретарь.

По данным источника «the Бабель», ранее Мендель уже пытался допросить представитель генеральной прокуратуры. Он пришел прямо в администрацию президента. Собеседник издания не раскрыл детали расследования, но указал, что представитель украинского лидера фигурировала в нем как свидетель. Однако девушка отказалась подписывать протокол допроса, указав, что он производился неофициально.

Сама Мендель в комментарии изданию опровергла факт получения повестки на допрос и проигнорировала вопрос о визите представителя Генпрокуратуры.

5 июня на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе официальный представитель Киева Леонид Кучма предложил включить пункт о запрете на ответный огонь для украинских военных в новый протокол о режиме тишины. Позже он уточнил, что речь идет только о боевых действиях в населенных пунктах. Эту идею поддержал Зеленский, однако она вызвала жесткую критику его предшественника Петра Порошенко, других политиков и министра обороны.

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